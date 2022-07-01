5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan Usta ile ebeveynlerini makamında kabul eden Toraman, aile ile sohbet etti.

Usta'yı ortaya koyduğu örnek başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Toraman, öğrencinin sınava hazırlanmasında fedakarlık yapan ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Usta'nın öğretmenleri de yer aldı.