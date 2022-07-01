Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 bin 751 tarihi sikke, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 568 obje, 5 kitap, 4 tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

