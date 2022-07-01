Kilis İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında kentteki tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek kararı çıktı.

İl Genel Meclisi toplantıs İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi kararına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı `Tohum Bizden Üretim Sizden` Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 2 milyon 700 bin TL ödenek aktarılması, `Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme` Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 250 bin TL ödenek aktarılması hususunda görüşülerek kararlar verildi.