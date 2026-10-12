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Dünya
AA 12.10.2026 10:15

İran’dan, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizkin çözümü için arabuluculuk önerisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran’dan, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizkin çözümü için arabuluculuk önerisi

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı, bölgedeki son gerilim hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizi askeri yollarla çözme çabalarının bölgedeki gerilimi daha da derinleştireceğine vurgu yaparak, diyalog önerisinde bulundu.

Erakçi, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü ve diyalogun yeniden başlatılması için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesi, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuş ve saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini bildirmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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