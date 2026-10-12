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Dünya
AA 12.10.2026 10:14

Kremlin: Ukrayna sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşılması için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi.

Kremlin: Ukrayna sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermeli

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da kimin iktidarda olduğunun mu, yoksa Rusya'nın şartlarını kabul etmeye hazır olunmasının mı Moskova açısından daha önemli" olduğu yönündeki soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bizim için önemli olan, Kiev rejiminden birilerinin sahadaki gerçekleri kabul etme ve barışçıl çözüme ulaşma yönünde siyasi irade göstermesidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanının göreve gelme zamanının geldiğini düşündüğünü söylediğini anımsatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı’nın (Volodimir Zelenskiy) bu savaşı sona erdirmek için son derece önemli ve zor kararlar alması gerekiyor. Ya Zelenskiy bu sorumluluğu üstlenerek gerekli siyasi iradeyi gösterecek ya da bunu yapmayacak."

Ukrayna'nın saldırı kapasitesinin her geçen gün azaldığını savunan Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki füze ve insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının depolandığı, montajının ve üretiminin yapıldığı tesisleri hedef aldığını aktardı.

Peskov, bu saldırılar sonucunda Kiev yönetiminin saldırı kapasitesinin azaltıldığını ifade etti.

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