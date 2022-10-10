İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. ile F.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, İ.A. ve F.A'yı gözaltına aldı.