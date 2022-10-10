Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. ile F.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, İ.A. ve F.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Artvin Uyuşturucu Kaçakçılık
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