Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya bacağından yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
E.İ'nin kullandığı otomobil, Tabakhane Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak'ta, karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahya D'ye çarptı.
Bacağından yaralanan Yahya D, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücü E.İ, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:18
- 11:19
- 11:13
- 11:22
- 11:13
Sıradaki Haber
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz