Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı
Edirne'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Edirne otoban gişelerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Araçtaki kişilerin üzerinde 5 parça halinde 5,13 gram eroin ele geçirildi.
5 kişi yakalandı
Öte yandan, ekipler 7 Ekim'de kent merkezinde durdurulan bir aracın sürücüsünün üzerinde de 0,61 gram metamfetamin yakaladı.
Polis ekipleri 4 Ekim'deki devriyesinde kent merkezinde durumundan şüphelendikleri kişilerin üzerinde yaptığı aramada 4.04 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olaylarla ilgili B.C, U.T.Y, A.K.D, G.O. ve G.A gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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