Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bayram Z. yönetimindeki otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Taş Köprü Kavşağı'nda Ekrem Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Bayram Z, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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