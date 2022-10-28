Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin yaylaları beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Artvin'de yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 450 rakımda bulunan Agara Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.
Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Arhavi'nin 2 bin 450 rakımlı Agara Yaylası beyaza büründü.
Kar kalınlığı ekim ayında 40 santimetreyi buldu.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı
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