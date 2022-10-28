İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde 12 adreste yaptıkları aramalarda 196 bin 760 dolu ve boş makaron, 1078 TAPDK bandrolü, 16 kilogram kıyılmış tütün, 9 elektronik sigara, 2 kompresör ve 2 tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.