Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulunda sınıf öğretmenliği yapan Hatice Ünal, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve israfı önlemek amacıyla "Sakın Çöp Sanma, Artanlar Kedilere Mama" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında öğretmen Ünal ve öğrencileri, hem yemek artıklarını değerlendiriyor hem de sahipsiz kedilerin karnını doyuruyor. Yemek artıklarını öğretmenlerinin gözetiminde okul bahçesi ile cadde ve sokaklara bırakan öğrenciler, "can dostları" olarak nitelendirdikleri sahipsiz kedileri beslemenin mutluluğunu yaşıyor.

Hatice Ünal, öğrencilerinin sevgi, merhamet, paylaşma gibi önemli kazanımlar elde etmesi ve israfı önlemek amacıyla proje başlattıklarını söyledi.

Başlattıkları projeye öğrencilerinin destek verdiğini anlatan Ünal, "Öğrencilerimize kısa bir eğitim verdikten sonra uygulamaya başladık. Öğrencilerimiz hemen yemekhanemizde yemekleri ayırmaya başladılar. İsrafı önlemek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı ve çocuklarımıza uygulamalı olarak anlatmalıyız. Hayvan sevgisinin çocuklarımıza kazandırdığı merhamet, şefkat ve sıcak bağ, çok önemli değerler. Temennimiz, başta yemek veren okullar olmak üzere farklı kurumlarda da böyle bir çalışmasının yayılması, geliştirilmesi ve örnek alınmasıdır" dedi.