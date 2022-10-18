Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahıs, Araç ilçesi Yeşilova köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklandı.
Etiketler: Kastamonu
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