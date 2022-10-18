Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahıs, Araç ilçesi Yeşilova köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklandı.

