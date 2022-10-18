Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi verildi
[Fotograf: AA]
Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi, yangın tatbikatı düzenlendi.
Kırşehir AFAD görevlilerince verilen eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve sonrasında yapılacak çalışmalar anlatılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.
Depremde bina tahliyesinin canlandırıldığı eğitimde, çök-kapan-tutun uygulaması gerçekleştirildi.
Eğitimin ardından kurum bahçesinde personele yönelik yangın tatbikatı yapıldı.
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