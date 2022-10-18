İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İzzettin köyü yakınlarında devriye görevi sırada kanadından yaralanmış kara akbaba buldu.

Avcılar tarafından tüfekle yaralandığı belirlenen, nesli tehlike altındaki kara akbaba jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Görevlilerce Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen akbabanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde nadir görülen nesli tehlike altında olan bu tür, leşçi bir hayvan olup insanlara zarar yerine faydalıdır. Ne yazık ki Balışeyh ilçemizde jandarma ekiplerimiz, yetişkin kara akbabayı yaralı halde bulmuştur. Vatandaşlarımızın nesli tehlike altında olan bu kuşlara karşı hassas olmalarını rica ederiz. Tedavi altına alınan kuşun yaşaması için gereken çaba sarf edilmektedir" dedi.