Vali Mustafa Koç, her zaman kadınlarla yan yana olduklarını söyledi.

Niğde Belediyesi "Kadın Emek Pazarı"nda 3 kadın kooperatifinde üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin satılacağını anlatan Koç, "Bundan sonraki süreçte bütün kurumlarımızla, yerel idarelerimizle, burada yaşayan her bir hemşehrimizle ve her şeyden önemlisi sizin gibi değerli hanımefendilerle nice böyle güzel hizmetleri hayata geçireceğiz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ederim, hayırlı olsun" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir de kadınların yaptıkları ürünlerin, belediye aracılığıyla herhangi bir kar koymadan karşılıksız satılacağını vurgulayaraki şunları söyledi:

"Belediye olarak kadınlarımıza çok büyük yatırım yapıyoruz. Yakın zamanda sosyal tesislerimiz ve gastronomi merkezimiz açılacak. Bu satışlar orada da devam edecek. Satışları, duruma göre 16 noktadaki Halk Ekmek Büfeleri'nde de gerçekleştireceğiz. Birçok noktada satış imkanı sunacağız. Arkadaşlar çalışıyor, bu ürünleri bütün ülkeye satmak için internet sitesi kurulacak. Bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız, onların her zaman destekçisi olacağız."