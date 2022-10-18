Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, sanatın büyük şehirlere sıkıştığı düşüncesinden hareketle 2010 yılında kurduğu Baksı Müzesi, eski adı "Baksı" olan Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen müze, sıra dışı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra çevresindeki doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan müzenin bulunduğu coğrafyada, bugünlerde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve sararan dağların arasından geçen Çoruh Nehri'nin eşsiz manzarasıyla ayrı güzellik yaşanıyor.

Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bu dönemde Baksı Müzesi'nin de bulunduğu bölgede şairane bir sonbahar yaşandığını söyledi.

Yörede dört mevsimin farklı güzellikler sunduğunu anlatan Koçan, "Kar yağar, çok güzeldir. Yağmur yağar, çok güzeldir. Bulutlar buraya çok güzel yaklaşırlar. Sonbaharda aslında bazıları onu biraz hüzün diye algılarlar ama sonbahar yeni bir şeyin başlangıcıdır. Renkler değişir ve yavaş yavaş kışın koşullarını buraya davet etmeye başlar. Sonbahar bir olağanüstülüktür. Bir hüzün değil, gelecek için bir müjde gibi gelir bana. Onun içinde sonbaharda burada olmak çok güze" dedi.