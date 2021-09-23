Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de bir çocuğa çarptığı iddia edilen araç sürücüsü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Arnavutköy'de bir okulun önünden geçerken bir çocuğa çarptığı iddia edilen aracın sürücüsü "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.
21 Eylül'de Anadolu Mahallesi'ndeki bir ortaokulun önünden geçen F.T. idaresindeki araç, orada bulunan M.D. isimli bir çocuğa çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede bacağında kırık olduğu belirlenen küçük çocuk, beyin kanaması riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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