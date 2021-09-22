İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akademisyen ve mimar olan Prof. Dr. Doğan Kuban'ın 95 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

İTÜ'nün paylaşımında, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Kuban kimdir?

Mimar Doğan Kuban 1926 yılında Paris'te doğdu. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü'ne asistan olarak atandı.

1962’de Fulbright doktora sonrası araştırma bursuyla ABD’deki Michigan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi.

Yurda döndükten sonra 1965'te "Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak Sorunları" adlı teziyle profesör oldu.

Öğretim programında "Modern Mimarlık Tarihi"nin ayrıntılı olarak yer almasını sağlayan Kuban, doçentliğinden, emekli olduğu 1993 yılına kadar İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü ile Restorasyon Ana Bilim Dalı başkanlığı yaptı. 1974 - 1977 yılları arasında da İTÜ Mimarlık Fakültesi dekanlığı görevini üstlendi.

Kuban, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde; "Mimarlık" alanında ödül almıştı.