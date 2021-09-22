Uzmanlar, küresel ısınma kaynaklı yangınların 100 yıl önceye göre yüzde 30 arttığını vurguluyor.

Sadece bu yılın yaz aylarında kuzey yarım kürede çıkan yangınlar atmosfere 2 milyar 700 milyon metreküp karbondioksit salınmasına yol açtı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, "Bu işin şakaya gelir tarafı yok, bütün ülkelerin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Hava sıcaklığı iki kat arttı

Dünyada, sıcaklık rekorları kırıldı. Öyle ki, hava sıcaklığının 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, son 40 yılda iki kat arttı.

Yaşanan seller de, insanoğlunun yol açtığı iklim değişikliğinin bir başka sonucu...

Dolayısıyla kömür ve benzeri fosil yakıtların kullanımının azaltılması, ormanların korunması, ulaşımın sera gazı salımının düşürülmesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerekiyor.

Hükümetlerce koyulan ısınmanın bir buçuk santigrad derece ile sınırlandırılması hedefinin tutturulması halinde bile iklimin istikrara kavuşmasının 20-30 yıl alması bekleniyor.