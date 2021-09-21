Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres'ten iklim krizi açıklaması: Uçurumun kenarındayız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek." şeklinde açıklama yaptı.
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Etiketler: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Son Dakika
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