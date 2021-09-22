15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen atama takvimi 2021 belli oldu...
2021 Öğretmen atamalarında başvuru takvimi belli oldu. 15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman? 15 Bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını duyurdu.
15 bin öğretmen atama takvimi için tıklayınız.
15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor— MEB (@tcmeb) September 9, 2021
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021
Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022
Atama takviminin ayrıntıları linkte https://t.co/5sfrY9kBP1
15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak?
2021 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Müjdeyi Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini dün duyurmuştu.