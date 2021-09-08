Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini Twitter hesabından duyurdu.
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştireceklerini açıkladı:
"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
Etiketler: Öğretmen Öğretmen Ataması Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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