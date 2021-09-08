Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan görüşmesi
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.
Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.
Etiketler: ABD Almanya Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 20:22
- 20:09
- 20:06
- 20:15
- 20:01
Sıradaki Haber
Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz