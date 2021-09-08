Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Erbil ve Kerkük'teki görüşmelerini tamamlayan CHP heyeti, ziyarete ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Salıcı, terörün demokrasi, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engel olduğunun altını çizdi.

"Gözlemlerimizi rapor olarak ileteceğiz"

Bölgenin yıllardır terörden, iç savaşlardan büyük zarar gördüğünü söyleyen Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede adil, eşit ve hakkaniyete dayalı bir iş birliğiyle hepimizin refahının birlikte yükseleceğine inanıyoruz. Kısaca OBİT olarak bilinen 'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı' adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları böyle bir iş birliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz."

Salıcı, ziyaret kapsamında hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, hem de Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Sonuçların ise raporlaştırılacağını açıkladı.