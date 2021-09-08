Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ergenekon davaları sırasında bir üsteğmeni ittirmesi sebebiyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezası aldı.
Muharrem İnce, CHP Grup başkanvekili olduğu dönemde FETÖ kumpası Ergenekon davasını izlemek üzere İstanbul Silivri'de görülen duruşmaya katıldı.
Mahkeme salonunda çıkan gerginlik sırasında görevli jandarma üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine ittirdi. Bunun üzerine hakkında dava açıldı.
İstanbul Silivri'de görülen davada mahkeme heyeti, Muharrem İnce'yi "Görevli personele görevi yaptırmamak için direnmek"ten suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etti.
Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce karara tepki gösterdi.
Etiketler: Muharrem İnce Ergenekon
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