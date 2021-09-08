Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-2 operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldı.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:24
- 17:23
- 17:15
- 17:09
- 17:14
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi'ni 7'den 70'e hepimiz seferberlik ruhuyla sahiplenmeliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz