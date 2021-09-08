İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-2 operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.