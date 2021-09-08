Oktay'a, 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşın Işıkgece, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak eşlik edecek.

Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı öncesinde Oktay'ın, Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Toplantı kapsamında, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile baş başa görüşecek Oktay, iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, akreditasyon, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak protokollerin ardından ortak basın toplantısında konuşacak.

Fuat Oktay daha sonra Kırgızistan'da yapımı tamamlanan Maarif Eğitim Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ile resmi görüşmenin ardından Oktay, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.