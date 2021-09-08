Herkes onu, "Süper Vali" olarak tanındı. Hizmet ve uygulamaları ile gönüllerde taht kurdu. Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 18 yıl geçti. Denizli valisiyken, 2003 yılında Ankara'nın Temelli beldesi yakınında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan ve Denizli valiliği yaptığı dönemlerde adını sıkça duyurdu. 55 yaşında hayata veda eden Yazıcıoğlu, yaptığı hizmetlerle her kesimin sevgisini kazandı.

Yazıcıoğlu halk ile yönetim arasındaki köprüleri de kaldırmıştı. Halkın içinden biri olarak hizmet verdiği yıllarda, eğitim, ulaşım ve spora verdiği değerle ön plana çıktı.

Recep Yazıcıoğlu

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali atandı.

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi. Recep Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.