Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 17 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.
Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.
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