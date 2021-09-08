İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir sitenin yönetimini usulsüz bir şekilde ele geçiren ve sözde site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne İstanbul, Van ve Bursa'da, 22'si örgüt üye ve yöneticisi olmak üzere toplam 26 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 23 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin, sertifikasız sözde güvenlikçilerle site güvenliğini sağladığı, site sakinleri ve kat maliklerinden fazla fatura tutarları, sözde site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde ettiği, bu ödemelere itiraz eden site sakinlerine, silahlı tehdit, elektrik, su, doğalgaz kesintisi, ikamet kapı kilidinin değiştirilmesine varana kadar çeşitli yöntemlerle baskı uyguladığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 440 adet fişek ve kartuş, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.