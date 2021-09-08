Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Meclis Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'ye bir mesaj göndererek, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı.
Meclis Başkanı Şentop, Milli Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'ye kutlama mesajı gönderdi.
Dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkı ile Caferi'yi tebrik eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Köklerini tarihten gelen kardeşlik ve muhabbet bağlarından alan Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her alanda daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.
Bu vesileyle dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Kuzey Makedonya Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim."
Etiketler: Kuzey Makedonya Mustafa Şentop TBMM
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