Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, başta Afganistan'da ortaya çıkan mülteci sorunu olmak üzere bölgedeki göç ve mülteci sorunlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'nin Ankara'daki temaslarının yanısıra Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapacağı kaydedildi.