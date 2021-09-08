Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 04:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.40'ta ve 5.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 24.45 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 24.45 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 08.09.2021, 04:40:03 TSİ
Enlem : 36.5031 N
Boylam : 27.2085 E
Derinlik : 5.79 km
Detay : https://t.co/5zQIDsw8Ve@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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