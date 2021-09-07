Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını açıkladı.

Paylaşımında, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" sözlerine yer verdi.

Doğu Anadolu’da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. VAN’DA ilk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021

Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkat çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini söyledi.

Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler" dedi.