Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jerome Pecresse'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabulünde, Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin, Türkiye'nin "enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarına katkıları ele alındı.
Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu.
Etiketler: Fatih Dönmez Recep Tayyip Erdoğan Yenilenebilir Enerji
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