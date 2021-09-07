Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu sahada
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.
Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde inceleme yaparak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Müsilaj TBMM TBMM Komisyonları
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