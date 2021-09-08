Ulusal Sismoloji Servisine göre deprem, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Akapulko'da meydana geldi. Büyüklük 6,9 olarak duyuruldu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği açıklandı.

Türkiyenin Meksika büyükelçiliğinden açıklama

Deprem sonrası Türkiyenin Meksika büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Depremden ötürü yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız +52 55 7917 7785 nolu acil telefon hattımızdan büyükelçiliğimize ulaşabilirler" denildi.

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