Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turunun Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alındı.

Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit ederek, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İlk görüşme Mısır'daydı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet mayıs ayında Mısır’a gitmiş ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar bu görüşmelerde ele alınmıştı. Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletmişti.

Ayrıca bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim belirleme çalışmaları da devam etmişti.