Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum. pic.twitter.com/pthsbMTfz4
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Makedonya
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