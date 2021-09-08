Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, başta Afganistan'da ortaya çıkan mülteci sorunu olmak üzere bölgedeki göç konusu ele alındı.

Yüksek Komiser, Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme öncesi bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi.

Bu görüşmelerin gündeminde de göç ve mülteci konuları vardı.

Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında "Göç konusu tüm ülkelerin ortak meselesi, adil külfet ve sorumluluk paylaşımı şart" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Grandi'nin Ankara'daki temaslarının yanı sıra Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemelerde bulunacağı kaydedildi.