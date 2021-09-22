Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak.
Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.
Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.
Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.
Toplantının online yapılması ve sonrasında yazılı açıklama olması bekleniyor.
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