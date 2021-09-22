ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

2021 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız.

2021YKS ek yerleştirme tercihi yapmak için tıklayınız.

ÖSYM Başkanı Aygün " Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.