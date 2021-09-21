Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Bilgilendirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Uzman erbaş alımı başvuruları 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2021 için tıklayınız.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecek.