Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da firari cinayet zanlısı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan istihbari çalışmalar sonucu, "kasten öldürme" suçundan aranan Halil K'nin kırsal mahallede saklandığını tespit etti.
JASAT ve komando ekiplerince düzenlenen operasyonda, gizlendiği kayalıkların arasında yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa Jandarma Genel Komutanlığı
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