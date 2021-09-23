Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı genç kız yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı genç kız, hastanede kaldırıldı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 52 DV 136 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolu Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Bülent Ö'nün kullandığı 34 PC 254 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen 16 yaşındaki Sinem S'ye çarptı. Yaralanan Sinem S, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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