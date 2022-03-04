Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan’ın tüm ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
Son Haberler
- 12:02
- 12:08
- 11:52
- 11:49
- 11:43
Sıradaki Haber
Maske kalktı mı, nerelerde zorunlu? Okul, hastane, kapalı alanlarda maske zorunlu mu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz