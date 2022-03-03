Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da karlar eriyince yollar su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da karların erimesiyle bazı evlerin bahçelerini ve bazı yolları su bastı. Şehir merkezindeki bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Havaların ısınmasıyla Ardahan kent merkezi ve çevresindeki dağlarda karlar erimeye başladı.
Atatürk Mahallesi'nin Sanayi Yolu Caddesi'ndeki yolları kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca mahalledeki bazı evlerin bahçelerini de su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Mahalle muhtarı İbrahim Özer, kentte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Bu gece don oluşmadı. Don olmayınca geceden bu yana karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle bazı yollar ve evlerin bahçeleri su altındı kaldı" dedi.
Özer, belediyeden yardım talep ettiklerini aktardı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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