Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 13 Mart'taki YÖKDİL/1 için, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YÖKDİL sınav giriş belgesine nasıl erişilir?

Adaylar sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL sınav giriş belgesi için tıklayınız.

Türkiye'de adaylar, 13 Mart'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yerel saat uygulaması kapsamında, Kıbrıs Lefkoşa'da saat 09.00, Kırgızistan Bişkek'te ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.