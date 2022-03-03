Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 5 şarjör ve 150 fişek, 2 tabanca ile bunlara ait 5 şarjör ve 64 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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